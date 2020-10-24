Бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова застрелили в Ленобласти

24.10.2020, 20:08, Новости дня

В Ленинградской области умер после покушения бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, было совершено покушение. Петров скончался», – сказал собеседник ТАСС.

Инцидент произошел в Выборгском районе области, другие подробности не приводятся.

По данным издания 47News, бизнесмена нашли мертвым в его коттедже под Выборгом, на теле есть огнестрельное ранение.

Собеседник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что, по предварительным данным, наемный убийца пробрался в коттедж Петрова, открыл стрельбу и попал во владельца. Тело бизнесмена нашел позже сторож, который вызвал медиков и полицию.

В следственном управлении СК по области подтвердили, что на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа во главе с руководителем регионального управления Сергеем Сазиным.

«В составе группы также следователи отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты следственного управления и следователи отдела по городу Выборг», – сказали в СК. В управлении не уточнили, с чем связан выезд.

Отмечается, что бизнесмен владел или являлся совладельцем 26 структур, в том числе гостиничным бизнесом, автозаправками и другой недвижимостью.

Петров – отец бывшего гонщика F1 Виталия Петрова.