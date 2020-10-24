 

Школьницу в Москве изъяли из семьи из-за шутки о немытой посуде

24.10.2020, 20:08, Новости дня

В Москве 15-летнюю школьницу изъяли из семьи из-за ее слов о том, что мать ее якобы выгнала из-за невымытой посуды, ребенок уже год живет в приюте, ее отказываются возвращать домой, пишут СМИ.

Одна из одноклассниц девочки сообщила в соцсетях, что мать якобы выгнала ту из дома после ссоры из-за немытой посуды, позже эти сведения начали проверять учителя школы, где учатся дети, пишет «Комсомольская правда».

После этого они вызвали правоохранителей и комиссию по делам несовершеннолетних, девочку направили в ОВД, где ее оформили как «безнадзорную», а потом отправили в приют, отмечает издание. При этом мать в это время пыталась найти дочь по всему городу.

В разговоре с журналистами она рассказала, что у них с дочерью нормальные отношения, у девочки начался переходный период, и из-за этого та стала эмоционально реагировать. «Родители меня поймут. Если я прошу раз в неделю пропылесосить дома, посуду помыть – вдруг начинаются какие-то эмоциональные всплески. Но это обычные мелкие бытовые ссоры. Такое во всех семьях бывает», – сказала она.

Она пояснила, что в тот день помирилась с дочерью, а сообщения о том, что девочка якобы ночевала в подъезде, которые распространила одноклассница, не соответствуют действительности.

Теперь девочка пишет заявления руководству приюта с просьбой вернуть ее домой. В обращениях она отмечает, что «осознала последствия своей шутки», которую сказала однокласснице, а раньше не понимала, к чему это может привести.

«Сейчас я это понимаю и мне жалко свою маму, я поступила неправильно, я пыталась вызвать чувство жалости и выделиться среди сверстников. Шутка была озвучена в соцсетях и раздута. Педагог не разобралась. Вместо того, чтобы примирить меня с мамой, меня отвезли в полицию», – цитирует документ издание.

Напомним, девочка, которая с рождения пять лет прожила в московском перинатальном медицинском центре, нашла новую семью. Ее прежние родители были уверены, что их дочь нуждается в лечении в стационаре и отказывались забирать ребенка. Позже ребенка передали в органы опеки, а потом она обрела новую семью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Ученые идентифицировали ископаемое перо спустя почти 160 лет

02.10 / В Дании уничтожат около 1 млн норок из-за вспышек COVID-19 на фермах

20.07 / Минобороны завершило испытания вакцины от коронавируса

10.09 / ЦИК зарегистрировала Ляшко кандидатом в депутаты

06.07 / Серебренников решил не обжаловать приговор

24.06 / “Золушку” с Парада Победы наградят за выдержку

18.08 / «В лесу всё ещё живёт медведь» — глава делегации Великобритании в ПАСЕ призвал помнить о «российской угрозе»

27.06 / Bugatti выпустит гиперкар Chiron в кузове родстер

01.09 / Маск стал богаче Цукерберга

06.07 / Экс-мужья оказались шустрее: десятки тысяч матерей лишились выплат на детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска