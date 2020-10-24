Из-за нехватки мест в жодинском СИЗО под изоляторы оборудуют кузова списанных БелАЗов

24.10.2020, 20:02, Разное

Председатель Минского областного исполнительного комитета подписал указ о передаче списанных самосвалов БелАЗ в собственность СИЗО города Жодино. Перед передачей государственное строительное предприятие «Мапид» оборудует кузова карьерных самосвалов всем необходимым для содержания там заключённых.

«Протест, конечно, сдулся, но около двух-трёх десятков майданутых всё равно выходят на улицы по воскресеньям, обычно в состоянии тяжёлого алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому нам срочно необходимы несколько тысяч дополнительных мест для содержания этих змагаров. Когда у нас есть производитель таких крупных кузовов, куда можно будет закинуть всех шелудивых, мы сможем легко решить проблему политического кризиса и недоверия к власти», — рассказал о новых местах в жодинском СИЗО председатель миноблисполкома Александр Васильев.

Жодинский завод уже предоставил 10 БелАЗов, а строители «Мапида» уже подготавливают их для содержания преступников. Ещё 25 списанных самосвалов пришлют российские горнодобывающие компании. В один кузов БелАЗа планируется интегрировать 200 мест для заключённых.