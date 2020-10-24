Американские горки от Быкова

24.10.2020, 20:00, Разное

Борьба вокруг героя 90-х, теневого хозяина Красноярска, обостряется.

В четверг в Красноярске многие молча пили. Не только валерьянку. Было понятно, что Анатолия Быкова выпускают из тюрьмы ненадолго и тут же снова задержат. Однако тут еще помнят конец 90-х: как совершенно неожиданно Центральный райсуд отпустил Быкова, и за короткий период до его нового ареста в городе много чего произошло, и пули тогда, в 2000-м, летали столь же резво, как в каком-нибудь 94-м.

Да, Аннушка уже пролила масло; и отрезанная голова (и не одна); и арест, все неминуемо произойдет. Но когда и как, и что вперед?

В городе сразу родилась шутка: трансфер дошел.

Для некрасноярцев поясню: пока Быков парился на нарах, с его карты в «Сбере» неизвестные увели 6 млн. Карта привязана к смартфону, тот лежит в СК. (Впрочем, не подумайте чего о самом СК — в деле уже появились конкретные подозреваемые, они не оттуда).

Быков меж тем собрал вещи, но ему не позволили даже покинуть СИЗО. Его задержали вновь прямо там и вывезли сквозь редкий строй сторонников, собравшихся у ворот тюрьмы, поместив через несколько кварталов в изолятор временного содержания. В пятницу Центральный райсуд арестовал Быкова на два месяца по другому обвинению и вернул его в прежние стены.

Надо отметить: и выпустили Быкова из тюрьмы совершенно правильно, и законно, и гуманно, и задержали, а затем вновь арестовали тоже вполне законно и логично. И тоже гуманно — если иметь в виду судьбу не только его, но и свидетелей.

Выпустили его по первому делу — двойному убийству в июле 1994-го Александра Наумова и Кирилла Войтенко, следствие по нему фактически закончено, повлиять тут Быков ни на что уже не может, только если затягивать процесс ознакомления с материалами. Но тянуть время он может и в тюрьме, и дома. И потом, защита бывшего теневого хозяина города еще 22 мая настояла, и краевой суд с этим согласился — из постановления об аресте по этому делу исключили главное. А именно указание на то, что Быкова обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, за которое наказание — вплоть до пожизненного. Юристы еще тогда сказали «Новой», что теперь эту правку суд будет иметь в виду и при рассмотрении дела по существу.

Анатолий Быков доставлен в суд. Фото: Андрей Самсонов / ТАССВот и сейчас адвокат снова обратил внимание суда на то, что в УК РСФСР, действовавшем на 1994-й, отсутствовало такое понятия как «особо тяжкое преступление». Быкову инкриминировано деяние, санкция по которому предусматривает до 15 лет, без квалификации тяжести. А сегодняшние нормы не могут иметь обратной силы, поскольку ухудшают его положение.

И хотя на этом фоне следствие утверждало, что еще необходим ряд следственных действий, составление обвинительного заключения, направление дела прокурору, что Быков может скрыться, что он лично знаком со свидетелями по делу, может оказать давление на них (защита парировала: все они неоднократно опрошены, их показания приложены к материалам по делу, часть свидетелей взята под госзащиту), суд постановил перевести Быкова под домашний арест. Кстати, про госзащиту свидетелей быковские адвокаты, мягко говоря, преувеличивают. Этого нет.

Хоть решение и вписывается в рамки закона, все же оно удивительное: например, помощник Быкова Талюк,

подозреваемый всего лишь в покушении на мошенничество и весь больной, сидит как миленький. А тут — двойное убийство, пальба в городских дворах рядом с гулявшими детьми…

Вот и не только публика, но и стороны озадачились и напряглись: адвокат Алексей Прохоров победу праздновать не спешил, тут же предположив, что сейчас Быкова вновь задержат. А один из оперативников сказал «Новой»: «Ничего не предвещало…» То есть следствие, естественно, было готово к такому развитию событий, но не в этот момент, а при продлении сроков содержания под стражей. Однако суд решил выпустить Быкова всего лишь при рассмотрении жалобы защиты.

Вновь взяли Быкова под стражу по делу о заказе им убийства в центре Красноярска в январе 2005-го бизнесмена Андрея Неколова.

Показания дал непосредственный убийца Александр Живица (Буль).

Александр Живица (в центре). Фото с его страницы в «Одноклассниках»

Напомню, в 2015-м этому штатному киллеру быковского ОПС за шесть трупов дали 12 с половиной лет. Говорю же: удивительное у нас правосудие.

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Осознавая гуманность судейского корпуса России, следствие по делу Быкова накопило на будущее определенный запас: его также подозревают в руководстве преступным сообществом (крупнейшим в России) и подстрекательстве к убийству его друга и соратника, вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского.

И последнее. Долгое время просьбу «Новой» о встрече с Быковым, полемизирующим с нашей газетой в инстаграме (его ведут помощники, опираясь на письма Быкова из СИЗО), правоохранительные органы оставляли без удовлетворения: ссылались на ковид-ограничения. 12 октября меня вдруг известили из МВД, что наш разговор возможен и органы берутся его организовать, если я не передумал. Я не передумал. Спустя три дня звонок:

Быков от встречи отказался.

Алексей Тарасов

Обозреватель