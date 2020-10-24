ВМФ анонсировал строительство шести подлодок проекта 636.6 к 2024 году

24.10.2020, 19:48, Новости дня

Тихоокеанский флот до 2024 года получит шесть подводных лодок проекта 636.3, сообщил представитель Военно-морского флота РФ Игорь Дыгало.

«Серия неатомных подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота будет обладать улучшенными характеристиками. Планируется, что до 2024 года для тихоокеанцев будет построена серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3, что позволит поднять на новый уровень эффективности решение задач Тихоокеанским флотом в своей операционной зоне ответственности», – передает слова Дыгало ТАСС.

В субботу подлодка проекта 636.3 «Волхов» вошла в состав ВМФ. «Волхов» – вторая в серии из шести кораблей, строящейся на «Адмиралтейский верфях» для Тихоокеанского флота России. Она была спущена на воду в декабре 2019 года. Сейчас «Адмиралтейские верфи» строят еще две подлодки серии «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокенского флота – «Магадан» и «Уфа».