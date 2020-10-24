На нефтяном танкере под российским флагом в Азовском море произошел взрыв

24.10.2020, 19:48, Новости дня

В Азовском море на танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв, сообщил источник в экстренных службах.

«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв», – сказал собеседник ТАСС.

По этим данным, после взрыва на танкере в море за бортом оказались три человека, ведутся поиски.

Росморречфлот сообщил, что после происшествия удалось спасти 10 человек, поиски троих продолжаются.

В ноябре 2019 года в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, еще один утонул на глазах у экипажа. Вероятную причину гибели людей назвали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.