 

На нефтяном танкере под российским флагом в Азовском море произошел взрыв

24.10.2020, 19:48, Новости дня

В Азовском море на танкере «Генерал Ази Асланов» под российским флагом произошел взрыв, сообщил источник в экстренных службах.

«В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв», – сказал собеседник ТАСС.

По этим данным, после взрыва на танкере в море за бортом оказались три человека, ведутся поиски.

Росморречфлот сообщил, что после происшествия удалось спасти 10 человек, поиски троих продолжаются.

В ноябре 2019 года в порту Находка произошел взрыв на нефтеналивном танкере «Залив Америка». По данным спасателей, на борту находились девять человек, двое из них погибли, еще один утонул на глазах у экипажа. Вероятную причину гибели людей назвали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

30.09 / Эскалация в Нагорном Карабахе: обострение или новая война?

20.09 / Китайская компания запускает детскую версию мессенджера WeChat

08.10 / Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 13 человек

06.07 / Владивосток и Сочи связало прямое авиасообщение

07.07 / Полиция отпустила Собчак

10.08 / Минздрав Беларуси: Состояние пострадавших во время акций протеста – стабильное

07.07 / “Не грусти, Корея!” В Сеуле организовали шоу дронов, чтобы поблагодарить медиков и напомнить о социальной дистанции. Видео

12.10 / Берлин призвал ЕС к санкциям против Лукашенко

26.08 / Помпео ведет переговоры с руководством Бахрейна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска