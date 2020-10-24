Россия показала, как ВВС Индии могут использовать свой транспортный самолет Ил-76 для ковровых бомбардировок

24.10.2020, 19:10, Разное

23 октября 2020 г.

EurAsian Times Desk

Ил-76 – это многоцелевой военно-транспортный самолет средней дальности, но последнее видео от Министерства обороны Российской Федерации показывает, что они могут быть чем большим, чем просто операторами тыловой поддержки.

Минобороны России

@mod_russia

Видео Практическое бомбометание и стрельбу из кормовых авиационных пушек по наземным целям выполнили экипажи #Ил76 в Тверской области в рамках контрольной проверки https://s.mil.ru/34kcb36 #ВВС #ВКС #ВТА #Бомбометание #БоеваяПодготовка #АрмияРоссии

9:06 AM · 22 окт. 2020 г.

На видео показаны практические бомбардировки и стрельба из авиационных пушек по наземным целям, выполненные экипажами Ил-76 в Тверской области РФ в рамках контрольной проверки. Как сообщили в Минобороны, высота полета варьировалась от 300 до 1000 метров, а скорость превышала 500 км / ч.

По данным ведомства, в полетах приняли участие экипажи Тверского, Псковского и Ивановского авиаполков, в том числе молодые летчики и штурманы, окончившие вузы в прошлом году. Каждый из членов экипажа совершил не менее трех боевых вылетов.

Индия также располагает флотом из 17 транспортных самолетов Ил-76, а также семи самолетов-заправщиков Ил-78, известных в ВВС Индии как «Гаджрадж». Могут ли Ил-76 индийских ВВС проводить аналогичные операции? Военный аналитик и бывший лётчик индийских ВВС Виджайндер К. Такур говорит – “Да, могут”.

Индия и Китай собираются вступить в седьмой месяц военного противостояния в регионе Ладакх, и разведения войск, в преддверии суровой зимы в Гималаях, не предвидится. В рамках программы материально-технического обеспечения войск в Гималаях, Индия развернула свой флот транспортных самолетов, таких как C-17, IL-76, C-130J, чтобы обеспечить бесперебойность поставок.

В случае эскалации конфликта в Гималаях, военно-транспортные самолеты, которых вице-маршал авиации Манмохан Бахадур (в отставке) также назвал воинами тыла, будут играть важную роль, и не только для воздушных перевозок.

Тяжелые транспортные самолеты ВВС перебрасывали с равнин в Ладакх против Китая танки Т-72 и Т-90 и бронетранспортеры индийской армии. Недавно появилось видео, на котором самолет Ил-76 приземляется на авиабазе в Ладакхе.

Индийские ВВС закупили эти самолеты у бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) в период с 1985 по 1989 год. Их первый капитальный ремонт должен был состояться после пяти лет эксплуатации, этот срок позже был продлен до 10 лет.

В сообщении The Tribune говорится, что индийские ВВС, продолжающие летать на самолетах Ил-76 после истечения установленного технического срока эксплуатации, могут поставить под угрозу оперативные задачи, создавая высокий риск для жизни людей, а также для самолетов.

Однако Ил-76 имеет долгую историю безаварийной службы в ВВС Индии, факт, который, по словам вице-маршала авиации Арджуна Субраманиама, бывшего летчика-истребителя ВВС, Tribune упускает из виду.

Согласно сообщению The Economic Times, в 2018 году ВВС Индии запросили у министерства обороны разрешение на комплексную модернизацию транспортных самолетов Ил-76 и самолетов-заправщиков Ил-78.

Согласно источникам, цитируемым в отчете, модернизация должна была включать новые двигатели для самолета, что существенно увеличит его срок службы еще на 15 лет.