 

В РФ обнаружили противокоронавирусные свойства в лекарствах от гриппа

24.10.2020, 19:08, Новости дня

Фармацевты подмосковной компании заявили об открытых ими противокоронавирусных свойствах антигриппозных препаратов.

Главное действующее вещество – апротинин, которое используют в лекарствах от гриппа, ОРВИ и препаратах, принимаемых при заболеваниях поджелудочной железы, передат телеканал «360».

«Данный препарат моделирует действие биологических веществ, блокирует некоторые из них, оказывая противовоспалительное действие», – сообщила медицинский директор группы компаний Елена Якубова.

Как пояснили в компании, при коронавирусе цитокиновый шторм (реакция иммунной системы) может привести к поражению легких, печени и почек. При нем белковые молекулы-цитокины передают информацию о воспалении в хаотичном порядке, в результате чего иммунитет атакует здоровые клетки организма. Апротинин же позволяет блокировать этот процесс.

Якубова сообщила, что медперсонал клиники московского медуниверситета в течение трех месяцев участвовал в исследовании свойств нового препарата, и ни один из врачей не заболел коронавирусом, несмотря на ежедневное обследование пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она пояснила, что в ближайшее время пройдут более масштабные исследования препарата, потом он должен будет пройти регистрацию.

Новый препарат будет производиться в идее спрея. Его выпуск на рынок ожидается весной текущего года.

За минувшие сутки в РФ выявили 16521 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 296 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 25821 человек.



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