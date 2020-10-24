Мнение: Инородцы у Михалкова

24.10.2020, 18:50, Разное



Кадр из к/ф “Солнечный удар”

Все-таки «Солнечный удар» Михалкова меня, что называется, «не отпускает», хотя прошла уже неделя после просмотра. Так что напишу еще про него – уж очень на любопытные мысли наводит. Ай да Михалков, ай да сукин сын! Когда на него уже никто не ставил, когда все списали старичка в утиль, все махнули рукой – он-таки взял и сделал ВЕЩЬ.

А ведь ничто не предвещало вроде бы. Я тут видел летом пару его «Бесогонов» по ТВ – и только плечами пожимал, мол, да, что-то Никита совсем «поплыл». Какой-то распад сознания эти «бесогоны», начиная, конечно, с названия. И сдал старик, и несет какую-то ахинею… Ан все-таки прав был кардинал Ришелье из детской любимой книжки: «Не судите опрометчиво».

Я теперь думаю, что сам факт того, что Михалков окончательно впал в маразм, ему в итоге и помог. Вполне возможно, что разум – это вообще лишняя опция для художника, он ему только мешает. Творить надо чувством, а не мозгом. Лишняя идеологичность, стремление «пасти народы» и «нести им свет Истины» только портят 99% произведений. Конечно, это стремление у Михалкова никуда не делось, и «все разобъяснить» он пытается и в «Солнечном ударе» – но, слава богу, мысль не держит, едва начав одну бредовую мысль, ее бросает и берется за следующую, потом ее тоже до конца не додумывает – в итоге и получается чудесный внеидеологический, настоящий фильм, в котором поставлен трагический вопрос, а все ответы идут рваным неубедительным пунктиром. Прекрасно!

Фильм ведь, кстати, очень смело затрагивает чрезвычайно болезненную и практически табуированную (до сих пор!) в нашем массовом искусстве тему «красного террора», причем не избегая прямо называть имена и национальности руководителей террора.

Тут ведь табу двоякое. Во-первых, сам красный террор. Наезд на «красных», на коммунистов, на «наше славное прошлое» – это как? В стране толпы ностальгирующих по «славному СССР», полно улиц Ленина, памятников Ленину и тех же улиц имени Белы Куна – никто их сносить и менять таблички не собирается. Говорить о красном терроре в стране все более откровенно ориентирующейся на совок – это уже акт гражданского мужества.



Землячка и Бела Кун (к/ф “Солнечный удар”)

Причем Михалков ведь уже имеет негативный опыт – как это чревато, «дергать за усы» простого советского обывателя. В предыдущем своем «Предстоянии» он осмелился (тоже, кстати, практически первым во всем советско-российском кино) показать без прикрас ДРАП «непобедимой Красной Армии» в 1941 году – драп бессмысленный и беспощадный. Тоже ведь табуированная тема. Я убежден (и писал еще тогда), что именно это, а не какие-то «низкие художественные достоинства» стали причиной провала «Предстояния» в прокате. Михалкову тогда просто не простили именно этого – самой ПОПЫТКИ (довольно жалкой и неполной) «покуситься» на образ «героических красноармейцев».

И вот снова он рискнул наступить на те же грабли, показывая, тоже «без прикрас» красный террор.

Походу он нарушил ведь и еще одно табу: показал не только террор, но и его реальных руководителей – Землячку и Белу Куна (что само по себе неплохо: в фильме непринужденно смешаны вымышленные персонажи и вполне реальные исторические лица).

Землячка и Бела Кун. Еврейка и инородец. Любимый дискурс всех наших «просвещенных националистов», тема, которую они обсасывают десятилетиями! «Евреи и инородцы организовали революцию, устроили террор и перебили всех лучших людей Российской империи». Аксиома и, можно сказать, символ веры для всех почитателей националистических сайтов (из тех, кто способен что-то читать), и при этом тема крайне скользкая и маргинальная во всем российском «мейнстриме», касающемся революции и гражданской войны.

Согласитесь, было крайне интересно посмотреть, как решит эту «скользкую тему» в своем фильме Михалков. Причем догадаться, зная михалковские воззрения, вроде бы можно было заранее. Он ведь у нас везде где можно аттестует себя как поклонника РИ, истового православного монархиста и того же «бесогона». То есть вполне можно было ожидать антисемитскую агитку…

Тем удивительнее, что в фильме Михалков поступил как художник, а не как православный монархист. Его решение меня поразило – прежде всего своим безупречным вкусом.

Жанр «Солнечного удара» – трагедия, печальная и пронзительная. А вот Землячка и Бела Кун в нем – персонажи травестийные. Юмористические. Это злые, ОЧЕНЬ злые… клоуны. Однако в их изображении нет ни злобы, ни ненависти. Бела Кун – смешной, почти ничего не понимающий по-русски одышливый старик, Землячка – взвинченная визгливая дамочка, которая все время по-мелкому пакостит взятым в плен офицерам – раз за разом мешает им сфотографироваться.

Мелкие фигурки, поднятые на гребень огромной волной.

И это, я думаю, единственно правильный взгляд. Указывать перстом на потешную маленькую Землячку – «это она, она убила цвет российского офицерства и образованного сословия» (как это всю жизнь делают наши потешные «русские наци») – значит еще раз, уже из нашего времени основательно поглумиться над убитыми русскими офицерами. Смачно плюнуть им на могилы.

Их и так раздавили и выбросили, нет никакой нужды даже и сейчас поддерживать оскорбительную для их памяти версию, что «их всех уничтожила инфернальная Землячка». Ага. С Белой Куном на пару.

Михалков проявляет вкус и, главное, уважение к памяти. У него «страшные организаторы красного террора в Крыму» Розалия Землячка и Бела Кун – это эпизодические персонажи. Вызывающие смех и легкую брезгливость одновременно.