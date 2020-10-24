В СК предложили увеличить срок хранения данных о звонках абонентов до 10 лет

24.10.2020, 18:48, Новости дня

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте в ходе совещания с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным предложили увеличить срок хранения данных о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с трех до 10 лет.

«Говоря о расследовании уголовных дел, руководство Северо-Западного следственного управления на транспорте выступило с предложением о внесении законодательной инициативы, обязывающей операторов сотовой связи увеличить срок хранения информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами с трех до 10 лет, что положительно скажется на раскрытии и расследовании преступлений, в том числе прошлых лет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе совещания следственное управление Ленобласти попросило передать высокотехнологичную криминальную технику из резервов для установления преступлений фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной в отношении мирного населения.

Эта техника нужна для установления мест захоронения, поскольку оборудования нет, следователи вынуждены заимствовать ее у других подразделений.

Напомним, летом 2016 года президент Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов (так называемый «пакет Яровой»), который обязывает операторов связи и интернет-компании по шесть месяцев хранить информацию о фактах и содержании разговоров и переписки пользователей, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В январе 2018 года российский кабмин признал обоснованной часть критики антитеррористического «закона Яровой» и согласился рассчитывать необходимый объем хранилищ данных исходя не из емкости сетей связи, а из фактического трафика.