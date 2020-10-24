 

Тренер Макгрегора сказал, как Гэтжи может заставить Нурмагомедова паниковать

24.10.2020, 18:48, Новости дня

Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Оуэн Родди заявил, что фаворитом в предстоящей встрече россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи является последний.

Гэтжи обладает сильной ударной техникой, она будет представлять главную опасность для Нурмагомедова, уверен Родди, передает «Звезда».

По мнению тренера, Гэтжи владеет настолько мощной ударной техникой, что способен отправить российского атлета в нокаут. «Когда Хабиб пропускает удары, он начинает паниковать и ведет себя нерационально», – указал он.

При этом Макгрегор заявлял, что победу в предстоящем поединке одержит именно Нурмагомедов, при этом в первом раунде.

Нурмагомедов проведет бой с американским спортсменом Джастином Гэтжи 24 октября в Абу-Даби, соперники будут драться за чемпионский пояс промоушена в легком весе. В мае Гэтжи победил в бою с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона в легком весе UFC.



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