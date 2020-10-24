Роскосмос вытеснил зарубежных операторов с внутреннего рынка спутниковых снимков

24.10.2020, 18:48, Новости дня

Иностранные операторы спутниковых снимков вытеснены Роскосмосом российского рынка, сообщил начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации госкорпорации Валерий Заичко.

«Нам стоило больших усилий вытеснить зарубежных провайдеров, убеждая отечественные организации, занимающиеся приемом и обработкой спутниковых снимков, использовать информацию от российской группировки. В настоящее время данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с зарубежных аппаратов на российском рынке стало намного меньше, чем было семь-восемь лет назад», – приводится сообщение Заичко на сайте Роскосмоса.

Он отметил, что коммерческий сегмент ДЗЗ является одной из основ индустрии, где у каждого оператора есть свои бизнеса-интересы. По его словам, Роскосмос держит российский рынок «достаточно крепко». Заичко также сообщил, что сейчас орбитальная группировка госкорпорации насчитывает 12 спутников.

Ранее он рассказал о возможностях российской космической системы ДЗЗ за две недели сделать спутниковые снимки всей территории страны.