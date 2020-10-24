Азербайджан сообщил о сбитом армянском военном самолете. В Ереване опровергли

24.10.2020, 18:35, Новости дня

24 октября министерство обороны Азербайджана проинформировало в Telegram о сбитом в Нагорном Карабахе самолете вооруженных сил Армении.

“Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет военно-воздушных сил Армении”, – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян в Twitter опровергла эту информацию.

“Заявление Азербайджана о сбитом армянском самолете – абсолютная ложь”, – написала она.

#Azerbaijan’s statement about shooting down #Armenian aircraft absolute lie.

— Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 24, 2020

Азербайджан не впервые после обострения ситуации в Нагорном Карабахе сообщает о сбитом армянском самолете. 18 октября в Баку заявляли о сбитом штурмовике Су-25. Ту информацию Ереван также опровергал.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз сообщал о взятии под контроль Баку населенных пунктов в Нагорном Карабахе.