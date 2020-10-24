 

Посла США вызвали в МИД Эфиопии из-за слов Трампа

24.10.2020, 18:07, Новости дня

Посол США в Аддис-Абебе был вызван в МИД Эфиопии после того, глава Белого дома Дональд Трамп высказал предположение, что из-за ситуации вокруг ГЭС «Возрождение» Египет может «взорвать плотину».

«Эфиопия не поступится своим суверенитетом вне зависимости от возникающих угроз. Аддис-Абеба также привержена продолжению трехсторонних переговоров,  проходящих под эгидой Африканского союза», – сказал послу министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачев, передает ТАСС.

Он отметил, что США не имеют права провоцировать войну между Египтом и Эфиопией, а подобные высказывания противоречат партнерским отношениям, давно сложившимся между Аддис-Абебой и Вашингтоном.

Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком предположил, что ситуация с «Возрождением» может заставить Египет взорвать ГЭС. Официальный представитель МИД Эфиопии  Дина Муфти в ответ на это заявил, что никто не вправе запрещать стране использовать ее собственные природные ресурсы. По словам Муфти, высказывание президента США «нарушает суверенитет Эфиопии и никому не принесет пользы».

Эфиопия приступила к реализации проекта создания на Голубом Ниле, который является правым притоком Нила, ГЭС «Возрождение» в 2011 году. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5250 МВт.

Напомним, 16 июля Эфиопия вопреки протестам Судана и Египта начала заполнять водохранилище на ГЭС «Великое эфиопское возрождение». После этого в Египте объявили о провале переговоров с Эфиопией по строящейся на Голубом Ниле плотине. При этом в Судане заявляли, что стороны смогли договориться на 90%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о возведении объекта, способного уничтожить Египет.



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