Похороны Госсовета

24.10.2020, 18:05, Разное

Почему в РФ не будет «нового влиятельного органа».

Президент внес в Госдуму проект закона «О Государственном совете РФ» — для реализации соответствующего изменения в Конституции. В январе, когда это изменение появилось, предсказатели «транзита власти» уверяли, что таким путем Путин создает «под себя» некий могущественный орган, куда перетечет большая часть полномочий главы государства. И откуда он будет, как и прежде, играть решающую роль в системе российской власти, формально ее не возглавляя. Тогда же в «Новой» («Транзит к самому себе» и «Прочь от парламентской республики») я отвечал, что Путин никуда уходить не собирается и президентскую власть он усиливает исключительно для себя, а не для мифического преемника — а посему слишком волноваться из-за Госсовета не следует. В общем, так и случилось. Да, внесенный законопроект (о чем ниже) имеет отдаленное отношение к принципу разделения властей (и даже к основам конституционного строя). Но он практически ничем не меняет давно сложившееся положение дел в стране. И если чуть перефразировать Высоцкого, то пользы от этого закона будет, конечно, как от козла молока — но и вреда, однако же, тоже почти никакого. Фото: РИА Новости

Для начала, напомним, что Госсовет в РФ давно существует — уже лет двадцать. Как образованный указом президента от 1.09.2000 № 1602 чисто совещательный орган, куда собраны политические ВИП-персоны и где время от времени глубокомысленно обсуждают разные проблемы. На жизнь страны это не влияет просто потому, что никакими властными полномочиями Госсовет не наделен.

Не планируется ему их вручать и во внесенном законопроекте, который во многом просто копирует упомянутый президентский указ.

Госсовет является «конституционным государственным органом, формируемым президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Это почти полная калька статьи 80 Конституции, где описываются общие обязанности президента, которые Госсовет должен помочь «обеспечивать».

Права, которые получает Госсовет, исключительно совещательные.

«Участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики», «способствует согласованному функционированию и взаимодействию органов, входящих в единую систему публичной власти» и так далее и тому подобное: «содействие», «подготовка предложений», «рассмотрение проектов», «обсуждение основных параметров бюджета», «обсуждение вопросов кадровой политики» и прочие вспомогательные (а не решающие) функции. Правда, заметим, что в соответствии с законопроектом президент может возложить на Госсовет и другие задачи, «имеющие важное государственное значение». Какие — не уточняется.

Также Госсовет «анализирует практики государственного и муниципального управления», «участвует в определении, согласовании и утверждении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления», «обеспечивает мониторинг планируемых субъектами РФ и достигнутых ими показателей деятельности» и «участвует в разработке и определении мер поощрения субъектов РФ и муниципальных образований в целях содействия достижению или поощрения достижения ими наилучших значений показателей деятельности».

Практически всем этим Госсовет обязан был заниматься и по президентскому указу. Добавились обязанности анализировать практики управления и мониторить достижения заданных показателей эффективности региональных администраций. Вряд ли можно назвать это серьезным расширением влияния.

Госсовет получает право приглашать на свои заседания членов правительства РФ и руководителей любых государственных органов и органов МСУ (но не сказано, что они обязаны принять приглашение), а также запрашивать и получать от них информацию.

Меняется — по сравнению с предыдущей практикой — состав Госсовета. Возглавляет его президент, по должности входят премьер-министр, главы палат парламента, глава администрации президента и губернаторы. А если президент решит, то в Госсовет могут войти представители думских фракций, муниципалы и «иные лица» (ранее в Госсовете были полпреды и главы думских фракций). Опять же, изменения почти ничтожны и мало на что влияют.

Госсовет будет принимать решения — но непонятно как. «По итогам заседания оформляется решение» — и ни слова о том, например, что проходит голосование. Или все будет решать президент?

А теперь — о серьезнейших юридических противоречиях.

Во-первых, как указано в проекте, в случае принятия Госсоветом решения о необходимости принятия или изменения федерального закона «проект соответствующего акта вносится в Государственную думу». Однако существует 104-я статья Конституции, где указан закрытый перечень субъектов законодательной инициативы — тех, кто имеет право вносить в Госдуму законопроекты. И никакого Госсовета там нет.

Во-вторых, формирование конституционного государственного органа, куда входят главы законодательной и исполнительной ветвей власти (и которым руководит президент), не укладывается в статью 10 Конституции, где говорится о разделении властей. А это, заметим, неизменяемые парламентом основы конституционного строя.

В-третьих, в законе о Госсовете говорится о некоей «единой системе публичной власти», под которой понимаются «федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления». Появление этой «единой системы» не укладывается в статьи 10, 11 и 12 Конституции РФ (все — из основ конституционного строя), устанавливающие принципы разделения властей, их самостоятельности, а также самостоятельности органов местного самоуправления.

И в-четвертых, в статье 11 Конституции указано, что государственную власть в РФ осуществляют президент, Федеральное собрание, правительство и суды. Перечень исчерпывающий, и никакого Госсовета там нет. Это значит, что никакой государственной власти у Госсовета быть не может. Как не может быть и обязанности жителей выполнять принятые Госсоветом решения.

Иными словами, если строго следовать Конституции — даже после ее изменений, — создается орган «А поговорить?». И не более того.

Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга