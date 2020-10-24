Россия отправила в ЦАР 10 броневиков

24.10.2020, 17:48, Новости дня

Российская сторона направила в Центральноафриканскую республику партию бронированных разведывательно-дозорных машин БДРМ-2, сообщил посол РФ в стране Владимир Титоренко.

«Осуществлена доставка еще 10 БРДМ-2, это была вторая партия из того, что РФ поставляет в этом году. На церемонии присутствовал президент, министр обороны, начальник генерального штаба, министр внутренних дел и командование вооруженных сил ЦАР. Президент осмотрел все машины, поприветствовал экипаж самолета, который их доставил», – цитирует Титоренко РИА «Новости».

В середине октября в ЦАР доставили 10 других БДРМ-2 на безвозмездной основе.

Посол также сообщил, что РФ в ближайшее время изучит возможность дополнительной отправки военных инструкторов в ЦАР. «На сегодняшний день речь идет о том, чтобы консолидировать подготовку вооруженных сил ЦАР, поэтому есть обращение министра обороны страны, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время», – сообщил Титоренко.

Ранее посол пояснял, что деятельность российских инструкторов по подготовке военнослужащих ЦАР не противоречит законам обеих стран. Также Титоренко заявлял, что РФ не намерена участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу.