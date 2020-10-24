Рогозин уволил главу дирекции космодрома Восточный

24.10.2020, 17:48, Новости дня

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил гендиректора ФК «Дирекция космодрома «Восточный» Евгения Рогоза, сообщила пресс-служба госкорпорации.

«Решением Дмитрия Рогозина был уволен генеральный директор ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Евгений Рогоза», – сообщается в Twitter Роскосмоса.

Также глава госкорпорации объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку.

Отмечается, что решение было принято после заслушивания докладов на производственном совещании.

В субботу был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Ситуацию с новым уголовным делом по Восточному комментировали в Роскосмосе.