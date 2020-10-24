Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам

24.10.2020, 17:43, Разное

Уже в воскресенье президент Белоруссии Александр Лукашенко должен уйти с должности главы государства. В противном случае лидер оппозиции Светлана Тихановская пообещала ему всеобщую забастовку и перекрытие дорог. Казалось бы, у “железной леди” нет рычагов для воплощения своих угроз в жизнь, если бы не психологический фактор.

Политолог Артем Шрайбман пояснил, что “народный ультиматум” Тихановской был для власти весьма внезапным ходом и она не знает, как на него реагировать. Представителям режима может быть неизвестно о наличии или отсутствии у оппозиции реальных механизмов давления. Все это приводит к панике, в порыве которой власти рискуют допустить очередную ошибку и усугубить свое положение.

Самой страшной из подобных ошибок может быть применение огнестрельного оружия против протестующих. В настоящее время силовики, за которых так отчаянно держится Александр Лукашенко, уже активно запугивают демонстрантов обещаниями спустить курок, показывая, что они готовы к такому сценарию. По мнению Шрайбмана, таким образом власти хотят расколоть недовольных. Если хотя бы 10% испугаются и уйдут с улиц, то других уберут репрессиями, а остальные быстро устанут.

Но это может сыграть с режимом злую шутку. Угрозы оружием могут с таким же успехом раззадорить демонстрантов, а искушенные возможностью силовики могут не устоять и открыть огонь. Это приведет к невиданной доселе вспышке насилия.