 

В России запретят символику НАТО из-за пропаганды АУЕ

24.10.2020, 17:37, Разное

В пятницу, 23 октября, Верховный суд России постановил признать военно-политический альянс НАТО экстремистской организацией.

В мотивировочной части поясняется, что символика организации использует заимствование из элементов другой запрещенной в России организации «АУЕ» (Арестантский уклад един).

С 24 октября на территории России запрещена любая деятельность, связанная с НАТО. Запрет распространяется на товары с символикой альянса и услуги, в частности, запрещено набивать татуировки, а уже имеющиеся законодатель предлагает вывести. В противном случае против носителей такой символики или одежды будут введены санкции. Их действия подпадают под статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества» УК РФ с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. Такая мера уравнивает сторонников НАТО с последователями фашизма или радикального ислама.

– В судебном заседании установлено, что НАТО использует в своей символике элементы АУЕ — молодежного движения экстремистской направленности. Деятельность такого движения основана на криминально-экстремистской идеологии и представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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