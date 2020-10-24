Microsoft рассказала о новых функциях в ОС Windows 10 в 2021 году

24.10.2020, 17:17, Разное

Компания Microsoft раскрыла подробности обновления операционной системы Windows на 2021 год. Корпорация рассказала, какие новые функции появятся в ОС, тестирование ее уже началось.

Официальные представители компании Microsoft сообщают о подготовке выпуска сборки 21H1 Insider Preview Build 20241. Этот выпуск не будет предназначен для обычных пользователей программным обеспечением американского IT-гиганта. Целевой аудиторией нового апгрейда являются разработчики и тестировщики.

Обновление выйдет в следующем году, благодаря ему в Windows 10 появится целый ряд новых функций. Так, после установления апгрейда операционная система сможет выдавать пользователю предупреждение в случае наличия критических ошибок в работе твердотельного накопителя или жесткого диска. Кроме того, предложение создания резервной копии корневого диска также будет направляться пользователю от ОС. Предыдущие версии «операционки» и ее обновлений предлагали подобные действия только при работе с софтом других производителей.

Еще одним новшеством станет поддержка ОС Windows 10 заставок экрана для различных утилит. После установки оптимизированного ПО их можно будет настроить под цвет системы, в то время как раньше они были только синего цвета. Не менее интересным является, пишет «Инфореактор», появление в меню «Пуск» и на задачной панели кнопки Meet Now. Благодаря ей станет возможным осуществлять запуск видеозвонка, доступна такая опция пока только для Skype или через браузер, однако есть вероятность, что далее ее функциональность расширят.