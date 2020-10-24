Ученые: Плотность костей женщин связывают с образом жизни

24.10.2020, 17:17, Разное

Ученые Университета Иллинойса в Урбане-Шампейн связали факторы плотности костей с образом жизни у взрослых женщин. Результаты исследований опубликовали в издании American Journal of Human Biology.

В течение 4 лет специалисты изучали сельских жительниц Польши от 18 до 46 лет. Жизнь испытуемых предполагала активный физический труд дома и в сельском хозяйстве. Чтобы измерить плотность костей они использовали сонометр.

Эксперты выяснили, что показатели мышечной массы и силы захвата связывают с размером тела и плотностью костей женщин в период менопаузы. Высокой оказалась и плотность кости на большом пальце, что определяет силу хвата в сравнении с плотностью костей белой женщины европейского, в том числе и польского происхождения в США.

Ученые отметили, что с показателями плотности костей связаны и условия жизни женщин, но неизвестно, почему именно. Далее специалисты планируют узнать, оказывает ли влияние на плотность костей женщин их жизнь в детском возрасте.