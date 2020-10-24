 

Ученые: Плотность костей женщин связывают с образом жизни

24.10.2020, 17:17, Разное

Ученые Университета Иллинойса в Урбане-Шампейн связали факторы плотности костей с образом жизни у взрослых женщин. Результаты исследований опубликовали в издании American Journal of Human Biology.
В течение 4 лет специалисты изучали сельских жительниц Польши от 18 до 46 лет. Жизнь испытуемых предполагала активный физический труд дома и в сельском хозяйстве. Чтобы измерить плотность костей они использовали сонометр.

Эксперты выяснили, что показатели мышечной массы и силы захвата связывают с размером тела и плотностью костей женщин в период менопаузы. Высокой оказалась и плотность кости на большом пальце, что определяет силу хвата в сравнении с плотностью костей белой женщины европейского, в том числе и польского происхождения в США.

Ученые отметили, что с показателями плотности костей связаны и условия жизни женщин, но неизвестно, почему именно. Далее специалисты планируют узнать, оказывает ли влияние на плотность костей женщин их жизнь в детском возрасте.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Мнение: Дыра в безопасности «Мегафона»

03.07 / Где отдыхал Советский Союз

04.10 / Мнение: Страна победившего Оруэлла

25.07 / Ученые рассказали, сколько времени должен длиться хороший секс

11.09 / Кому нельзя прививаться вакциной от COVID-19: мнение иммунолога

08.07 / Личное: Можно ли оправдать пьянство?

30.08 / Похоронные венки и тыквы с намеком: как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием

22.10 / Как устроен Ад? Путеводитель по загробному миру

13.10 / Как мы жили с «Жигулями»

06.10 / Стала известна причина исчезновения ртутных градусников из российских аптек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска