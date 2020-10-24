 

Алиев назвал страны, у которых Азербайджан покупает оружие

24.10.2020, 17:08, Новости дня

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал страны, у которых азербайджанская сторона закупает различное вооружение

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России», – сказал Алиев в интервью, передает РИА «Новости».

Он указал, что Баку также закупает оружие украинского, белорусского и иранского производства. По его словам, Армения получает оружие у РФ бесплатно. Как это происходит, президент Азербайджана не пояснил.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Голобуцкий: Жесткую позицию Антимонопольного комитета по шахтоуправлению “Покровское” считаю вполне оправданной

08.07 / В Германии идут дебаты о принятии на вооружение боевых дронов

28.08 / СМИ: В деле Фургала может появиться обвинение в крупном мошенничестве

08.10 / Президент Киргизии нашелся

02.10 / Командование ВСУ назвало абсурдными заявления Кучера о причинах катастрофы самолета Ан-26Ш

30.08 / Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала с портетами Навального

06.08 / Белый дом и демократы продолжают переговоры по пакету экономической помощи

01.10 / Верещук: Для меня сейчас президент – это единственный носитель рейтинга

19.10 / “Его было мало в моей жизни”. Dantes впервые рассказал о своем покойном отце

28.09 / Путин поговоркой описал ситуацию с внутренним туризмом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска