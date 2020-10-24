Алиев назвал страны, у которых Азербайджан покупает оружие

24.10.2020, 17:08, Новости дня

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью французской газете Le Figaro назвал страны, у которых азербайджанская сторона закупает различное вооружение

«Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России», – сказал Алиев в интервью, передает РИА «Новости».

Он указал, что Баку также закупает оружие украинского, белорусского и иранского производства. По его словам, Армения получает оружие у РФ бесплатно. Как это происходит, президент Азербайджана не пояснил.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.