Эксперт Fox News – если победит Байден, весь мир станет китайским

24.10.2020, 17:05, Новости дня

В США разразился скандал из-за того, что сына кандидата в президенты Джо Байдена обвинили в связях с Китаем. Руководитель организации American Majority Нед Райен в эфире Fox News предрёк, что в случае победы Байден не сможет спорить с Пекином ни по одному весомому поводу — и в таком случае Америка станет в подчинённое Китаю положение и весь мир станет китайским.

Мы узнали об этой истории гораздо больше. Fox News сейчас сообщает, что в конце минувшего года ФБР делало запрос на предоставление этого ноутбука — того самого, который в конечном итоге оказался в ремонтной мастерской близ Уилмингтона, — и жёсткого диска в рамках расследования по делу об отмывании денег.

Ведётся ли это расследование до сих пор? В чём суть дела? Так много вопросов, но ни один из них СМИ не исследуют. NPR — настоящее государственное СМИ, финансируемое из бюджета радио, — объявило, что не будет освещать эту историю. Отказывается освещать. Просто проигнорирует. Потому что эта история может навредить их кандидату.

Такова позиция очень многих новостных организаций. Но это не значит, что история ненастоящая или незначимая. Она настоящая и значимая. Дело непростое, и мы попытаемся объяснить его так ясно, как только сможем. В этом нам поможет Нед Райен, руководитель организации American Majority. Мы рады, что сегодня он с нами.

Спасибо, что нашли для нас время сегодня, Нед.

НЕД РАЙЕН, American Majority: Конечно, рад быть с вами.



Мы только что узнали как минимум… Думаю, справедливо принять на веру хотя бы общую картину того, что говорит этот человек, (деловой партнёр Хантера Байдена. — ИноТВ) Тони Бобулински, потому что он подкрепляет свои слова доказательствами. Он говорит, что Джо Байден, уйдя с вице-президентского поста, занимался бизнесом или пытался заниматься бизнесом с людьми, связанными с коммунистическим правительством Китая. Эта история не про Хантера Байдена, а про Джо Байдена…

НЕД РАЙЕН: Именно так!

Расскажите нам, почему об этой истории важно узнать больше.

НЕД РАЙЕН: Так и есть, Такер. Это не скандал Хантера Байдена. Хантер был лишь посредником, подставным лицом. Во главе байденовского картеля — «Большой Парень», Джо Байден. Речь идёт о Джо Байдене, это его скандал, и все дороги ведут к нему. Думаю, мой вопрос касательно ФБР… Похоже, этот компьютер был у них почти целый год…

Да.

НЕД РАЙЕН: Я бы хотел от них чёткого заявления: если они получили этот компьютер почти год назад, почему мы узнали об этом только сейчас? Это что, часть продолжающегося расследования по поводу коммерческих сделок за рубежом и отмывания денег? Или, если они не собираются об этом заявлять, мы можем прийти к выводу, что они пытались стереть всякую память об этом и, может быть, вмешаться на стороне своего парня, Джо Байдена.

Я думаю, Такер, в последние несколько дней у нас было достаточно доказательств, и мы пришли к следующему выводу. Джо Байден явно лгал американскому народу, когда говорил, что ничего не знал о том, как вёл дела Хантер Байден. Он был с этим близко знаком и, если верить некоторым источникам, даже присутствовал на встречах.

Думаю, вот что мы имеем: Джо Байден — коррумпированный лжец, скомпрометированный в китайском вопросе. И я думаю, что американский народ достоин до 3 ноября узнать конкретно, насколько финансы Джо Байдена были связаны или до сих пор связаны с варварском и геноцидным коммунистическим режимом в Китае. Американский народ заслуживает того, чтобы это знать. Потому что Китай — одна из главных проблем на выборах 2020 года.

Ну, не знаю… Вам следовало послушать, что говорило на днях ФБР. Оно объявило, что настоящая угроза для США — это Иран и Россия! Но не Китай. Никто никогда не упоминает Китай. Может быть, теперь мы знаем, почему они не упоминают Китай.

НЕД РАЙЕН: Но люди должны понимать, что главный вопрос выборов 2020 года заключается в том, будет ли Америка в перспективе способна противостоять коммунистическому Китаю и их империалистическим планам на мир. И я так скажу: если президентом будет Джо Байден, упаси Боже, то думаю, он уже так себя скомпрометировал, что не сможет ни морально, ни физически противостоять им ни по одному вопросу, связанному с торговлей или технологиями. В итоге мы окажемся в положении подчинённого Китаю государства.

И знаете, что я думаю, Такер: это самые важные выборы за всю историю США, но в ещё большей степени — за всю мировую историю. Дело в том, что Америка будет разрушаться изнутри коррумпированным Байденом — и мир станет китайским, если победит Джо Байден.

Да, очевидно, поворотный момент истории, и это не преувеличение. И ещё есть одна вещь, которая уже никогда не будет прежней, — американские СМИ. Диспозиции полностью перемешались. Знаете, мы не кричим, что у либералов свой уклон, — конечно, они всегда были либеральными. Сейчас всё сильно изменилось.

НЕД РАЙЕН: Это пропагандисты.

Это сговор, откровенный сговор между самыми богатыми людьми мира, монополистами в сфере технологий, американскими новостными СМИ и Демократической партией. И кто в итоге остаётся без представительства? Возможно, весь средний класс США? Сегодня это большой вопрос, это уже не просто проблема либерального уклона СМИ. Нед Райен, спасибо, что облекли всё в ту форму, которую оно заслуживает.

НЕД РАЙЕН: Спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 22 октября 2020 года.