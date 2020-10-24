Премьер-министр Чехии потребовал отставки министра здравоохранения за поход в ресторан

24.10.2020, 17:05, Новости дня

Министр здравоохранения Чехии Роман Прымула может покинуть должность за нарушение введённых в стране ограничительных мер, после того как этого потребовал премьер-министр Андрей Бабиш, пишет The Guardian. Тем не менее Прымула добровольно уходить в отставку отказался, заявив, что ограничения не нарушал.



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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш потребовал от министра здравоохранения страны Романа Прымулы подать в отставку в из-за нарушенияим социальных ограничений, введённых в стране из-за обострения ситуации с коронавирусом, передаёт The Guardian.

Как отмечает издание, вечером в среду Прымулу запечатлели выходящим из одного из элитных заведений Праги, несмотря на то что в Чехии действует временный запрет на работу заведений общепита. Кроме того, несмотря на распоряжение властей, ресторан министр здравоохранения покинул без медицинской маски.

Таким образом Прымула нарушил инициированные им же социальные ограничения, в связи с чем Бабиш потребовал от него покинуть пост, сочтя, что министр здравоохранения должен быть примером для граждан страны.

«Я думаю, что министр здравоохранения должен без лишних церемоний подавать пример. В связи с этим я попросил министра подать в отставку. Если он не подаст в отставку, то я сам отправлю его в отставку», — заявил Бабиш в пятницу в ходе пресс-конференции. При этом премьер извинился перед жителями Чехии.

По словам главы правительства, пост первого заместителя председателя движения ANO покинет Ярослав Фалтынек, который также был в ресторане в тот вечер.

Тем не менее Прымула уже заявил, что отказывается добровольно покинуть должность министра здравоохранения, отметив, что не нарушал ограничительные меры. По словам политика, он лишь прошёл через ресторан в приватное пространство, где у него была назначена встреча.

Как напоминает The Guardian, пост министра здравоохраненияПрымула занял в сентябре, вскоре распорядившись об ужесточении мер, призванных сдержать рост темпов распространения коронавируса в Чехии. Политик привлёк к себе внимание, призывая жителей страны оставаться дома и проявлять дисциплинированность, в связи с чем Прымулу обвинили в лицемерии, в том числе его коллеги-министры.