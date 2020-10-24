В Швейцарии ученые разработали одежду с возможностью заряжать гаджеты

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24.10.2020, 16:53, Разное

Ученые из Швейцарии разработали особый вид материала, который может пригодится поклонникам разнообразных девайсов и модных костюмов. Одежда, созданная из него, может заряжать мобильные устройства благодаря специальному покрытию.
Принцип работы такого одеяния основан на специальном полимере, служащем покрытием для ткани. Его особенностью является способность собирать рассеянный свет, из которого и производится непосредственно электроэнергия. Как сообщают исследователи, разработавшие уникальную одежду, материал назвали люминесцентным.

Он был доступен и ранее, однако использовать такой полимер в легкой промышленности не представлялось возможным из-за его жесткости. Сейчас же ученым удалось на наноуровне объединить несколько материалов с люминесцентными свойствами в один. Это позволило создать инновационное покрытие с достаточным уровнем пластичности. Полимер получился не только гибкий, но и пропускающий водяной пар и воздух. При нанесении его на ткань, как пишет «Инфореактор», ее свойства не меняются, что очень важно при создании одежды.

По заверению разработчиков, подобные носимые вещества со свойством концентрации солнечной энергии имеют большие перспективы. Сейчас спрос на мобильные источники энергии повышается с каждым днем, потому разработка таких полимеров для использования в текстильной промышленности имеет большое будущее.



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