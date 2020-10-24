Ученые заявляют, что снижение силы хвата является признаком преждевременной смерти

24.10.2020, 16:53, Разное

Адам Тейлор, директор Учебного центра клинической анатомии в Ланкастерском университете, рассказал, что понижение силы хвата руки считается показателем высоких рисков смертности от заболеваний сердца или онкологии. Результаты исследования опубликовали в The Conversation, коротко о нем рассказали в Popular Science.

Благодаря динамометру можно проверить силу захвата. Тестируются обе руки, необходимо выполнить 3 сжатия на каждую и дальше высчитывают средний показатель. У мужчин от 20 до 30 лет имеется наибольшая сила, а у женщин старше 75 лет – самая низкая. У людей от 20 до 29 лет средняя сила захвата составила 46 кг для мужчин и 29 кг для женщин.

Опыты демонстрируют, что понижение силы захвата, если сравнивать показатели такой же возрастной группы, связывают с увеличением рисков сердечной недостаточности. Низкие показатели говорят о пагубных изменениях в строении и функционировании сердца.

По силе захвата можно спрогнозировать выживаемость от онкологии, больные немелкоклеточным раком легкого при большой силе их захвата имеют великие шансы жить. Рак простаты, новообразования в легких, колоректальный рак у мужчин и рак груди у женщин связывают с понижением силы хвата на 5 кг в период от 60 до 69 лет.

Сила хвата становится меньше при утрате телом мышечной массы и в период старения. При различных болезнях понижается возможность мышц сокращаться, функционировать. Некоторые состояния здоровья тоже вызывают утомляемость, что понижает возможность движений и занятий спортом, приводя к еще большей утрате мышечной массы. Чтобы поддержать свое здоровье люди должны делать упражнения.