 

Арнольд Шварценеггер опубликовал фото на больничной койке после операции

24.10.2020, 16:53, Разное

Арнольд Шварценеггер сейчас восстанавливается после очередной операции на сердце. Голливудский актер и политик опубликовал в интернете свое фото на больничной койке.
Операция проводилась в одном из лучших медицинских учреждений города Кливленда. О своем самочувствии 73-летний Арнольд Шварценеггер пояснил в соцсети Twitter. Доктора поменяли звезде фильма «Терминатор» клапан на аорте, актер хорошо перенес медицинское вмешательство.

Как пояснил подписчикам своей страницы сам Шварценеггер, он уже гуляет по городским улицам и чувствует себя «фантастически». В доказательство этого он продемонстрировал снимки, сделанные возле городских достопримечательностей. На них звезда в черных спортивных штанах и синей толстовке позирует возле памятников, при этом на экс-культуристе обуты также белые кроссовки. Подписчики страницы селебрити поздравили кумира с удачным завершением операции, за короткое время под публикацией собралось множество отметок «Нравится» и комментариев. Фанаты желали артисту и политику долгих лет жизни и крепкого здоровья.

При этом, напоминает «Слово и дело», в прошлом году артист уже пережил операцию на сердце. Тогда ему в экстренном порядке поменяли сердечный клапан, прослуживший экс-губернатору Калифорнии более 22 лет. После проведенной операции в 2019 году актер находился в очень тяжелом состоянии. Врачам пришлось спасать жизнь Арнольда Шварценеггера, однако уже через неделю он смог снова выйти на работу.



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