В состоянии клинической смерти женщине показали историю Вселенной

24.10.2020, 16:56, Разное

Женщина из Испании, пережившая опыт клинической смерти, утверждает, что видела всю историю Вселенной.

Она говорит, что люди склонны думать о времени линейно – что все перетекает из прошлого в настоящее и в будущее, однако, на самом деле времени не существует, это просто иллюзия наблюдения серии событий.

Женщину зовут Синтия. Она работала в авиации и получила астму из-за постоянных контактов с авиационным топливом. Раз в год у неё бывает особенно острый приступ, когда её забирают в больницу, но один раз врачи вовремя не приехали – она успела только позвонить по телефону 911 и отключилась. дальнейшие события Синтия описывает так:

– Я оказалась окутана тьмой. Я была как бы сама собой, но находилась в подвешенном состоянии в какой-то пещере размером в миллионы световых лет. И я падала сквозь эти миллионы лет к небольшому, но очень яркому источнику света. И когда я приблизилась к этому источнику, я была от него отброшена взрывом, в ходе которого вся Вселенная была создана у меня на глазах.

Я видела все, всю Вселенную с начала времен. Это было как мультик про Большой Взрыв на канале Discovery, только у меня было какое-то видение Супермена. По сравнению с этим телескоп Хаббл – слепец. Я могла одновременно видеть и свой дом, и происходящее внутри него, и все, что было удалено от него на миллионы световых лет. Это было действительно потрясающе.

Но сама Вселенная выглядела как блюдце, брошенное на дно черного мешка для мусора. А на блюдце были какие-то узоры. Когда я пыталась рассказать о них знающим людям, они мне сказали, что это были фракталы.

Затем вдали, из темноты справа от меня, я увидела человека. Он двигался, как Дракула в фильме Брэма Стокера – просто бум, и он был передо мной. Он был самым красивым существом, которое я когда-либо видела в своей жизни. Меня окутала чистая любовь, чувство мира, благополучия и безопасности. Это был БОГ. Высшее существо, единственное. У него были длинные белые волосы, волнистые до плеч. Он выглядел более гладким, чем все, что я когда-либо видела раньше, у него была длинная волнистая гладко-белая борода на груди. Его кожа была золотисто-коричневого цвета, почти как металл. Как полированная старая латунь. Это было идеальное существо, оно было таким красивым.

Его глаза были не такого цвета, как здесь, на Земле. Такого цвета нет в нашей человеческой радуге. Когда я посмотрела ему в глаза, мне открылись все секреты Вселенной. Я знаю, как все работает, потому что на мгновение увидела это в его глазах. Он знал все секреты Вселенной и все такое. Он сказал мне: «Ты знаешь, кто я?». Я поняла, что это Бог, как только увидела его глаза. Я сказала «Да!».

Затем из ниоткуда передо мной появились эти двое, которых я называю существами. Они были очень красивые, в похожих одеждах. Они оба обняли меня по обе стороны тела и сказали: «Не волнуйся, мы будем с тобой». И они понесли меня назад через Вселенную со сверхзвуковой скоростью, и когда мы приблизились к Земле, они исчезли, хотя я все еще чувствовала, что они держат меня. Они следуют за мной по одному с каждой стороны, позади меня. Даже сегодня они здесь. Я их не вижу, но чувствую их позади себя.

Один из них, мужчина, очень любит меня. Другое существо – женщина. Но она на Земле типа как на тренировке и терпеть не может здесь находиться. И я тоже, когда очутилась здесь, на этой пустой и загаженной планете, в своем полуразрушенном теле – я тоже была очень зла. Но мне сказали, что у меня здесь еще три миссии, и только тогда мне разрешат умереть. Но мне так и не сказали, в чем эти миссии заключаются. Я хочу вернуться туда и чувствую, что мне здесь не место, хотя…

Я сейчас точно знаю, что и когда будет в будущем, знаю что я, в конце концов, умру от сердечного приступа, убирая у себя снег 11 ноября. Поэтому я никогда не сгребаю снег в этот день. Тем не менее я однажды забуду, что именно в этот день я умру…