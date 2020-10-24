Турция предложила США обсудить технические меры в отношении С-400

24.10.2020, 16:48, Новости дня

Анкара предложила Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении закупленных у РФ комплексов С-400.

Турецкое минобороны заявило, что системы С-400 будут задействованы без интеграции в систему командного управления НАТО, как и комплексы С-300, «которые используются другими союзниками НАТО», передает ТАСС.

«Утверждения о том, что Турция, которая выполняет все свои обязательства в рамках НАТО, действует вопреки НАТО, некорректны. Мы ожидаем от наших союзников и друзей, что вместо риторики о том, что отношения испортятся, мы сфокусируемся на поиске альтернативных решений и технических мер по С-400, если они имеются. В задачи Турции не входит кого-либо обидеть, мы лишь хотим обеспечить безопасность нашего народа», – сообщил пресс-секретарь ведомства Надиде Шебнем Актоп.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжает проверку и подготовку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400. Министр подчеркнул, что приобретение и испытания ЗРК С-400 не означает отдаление Турции от НАТО.

СМИ сообщали, что Турция перебросила ЗРК С-400 в черноморскую провинцию Самсун, предположительно, для проведения испытаний. Турецкие СМИ публиковали видеозапись с пуском ракеты.

Госдеп заявлял, что приобретение Турцией российских комплексов является «важнейшим препятствием» в ее отношениях с США. Также стало известно, что почти два года члены американского Конгресса блокировали сделки по продаже вооружений Турции из-за покупки Анкарой ЗРК С-400.