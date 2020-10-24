 

Армянский президент оценил роль РФ в урегулировании конфликта в Карабахе

24.10.2020, 16:48, Новости дня

Россия выступает как надежный посредник в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, сообщил президент Армении Армен Саркисян в интервью египетской газете «Аль-Ахрам уикли».

«В контексте нагорнокарабахского конфликта РФ является надежным и активным посредником между противоборствующими сторонами. Она продемонстрировала свою приверженность поиску мирного решения, выступая 10 октября в качестве посредника между сторонами в деле установления режима прекращения огня», – сказал Саркисян, передает ТАСС.

Он добавил, что РФ поступила смело, ее действия были своевременными, а вот Азербайджан «продолжает оставаться на своей агрессивно настойчивой, совершенно деструктивной позиции».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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