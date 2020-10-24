Полиция зафиксировала более 180 нарушений в день тишины – МВД Украины

24.10.2020, 16:40, Новости дня

К полудню 24 октября полиция выявила 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией в день тишины накануне местных выборов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

“Среди основных видов незаконной агитации – агитация на билбордах (96 случаев), раздача агитационной продукции (44), агитация в зданиях (16), призывы голосовать за партию или кандидата (12), агитация в СМИ, агитация на автомобилях (по пять), агитация без признаков принадлежности к политической силе (два), агитация в общественном транспорте (один случай)”, – отметили в ведомстве.

Также полицейские составили 54 протокола о совершении административных правонарушений, 42 из них по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об админправонарушениях.

С 5 сентября, когда стартовала избирательная кампания, в полицию поступило почти 8 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.