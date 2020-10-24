 

Мнение: Норд-Ост

24.10.2020, 16:35, Разное

24 октября 2002 года (в то время я возглавлял государственную телерадиокомпанию «Татарстан»)  мог «не высовываться», просто переверстать программу ГТРК «Татарстан», заполонив эфир печальной музыкой. Даже решив не отмалчиваться, мог бросить на амбразуру своих сотрудников…  Но я вышел в эфир сам.

Дневной выпуск программы «Татарстан» завершил словами:

– Приглашаю вечером в студию всех, кому есть что сказать.

Что-то сказать захотели не многие. Но те, кто трусливо отсиделся, повылезали уже после программы. Молва об "экстремистской программе"  докатилась и до Москвы.  «Вести недели» посвятили моей программе целый репортаж  о том, что  "на телевидении Татарстана выступили защитники террористов"…

В начале января 2003-го проездом из Казани в Вологду,  заехал на ВГТРК и оставил в приемной Олега Добродеева полную запись программы, вышедшую в эфир 24 октября. Уже через несколько дней Добродеев посмотрел программу, нашел меня и предложил поехать собкором «Вестей» в Минск. Так я оказался в Белоруссии.

Кроме Добродеева больше никому не говорил и не собирался говорить о том, что лейтмотив программы задал Минтимер Шаймиев – с его оценки событий в Москве и началась программа. А вся программа фактически была обсуждением того, что сказал Шаймиев.

Молчал я долго. До тех пор, пока уже и сам Шаймиев в ходе допроса в Кировском районном суде, когда меня сажали по ст 282 УК РФ,  не обвинил меня в выходе в эфир этой программы. А в след за ним вспомнили Норд-Ост и местные СМИ.

Пришлось написать об обстоятельствах появления программы. И о том, что прокуратура тогда же, в 2002-ом  тоже покопалась в программе. Но ничего преступного в программе не нашла. И Шаймиев об этом прекрасно знал….

Восемнадцать лет прошло, а в памяти все сохранилось так, будто все это было только вчера ….
На снимке: 24 ноября 2002 года. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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