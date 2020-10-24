Мнение: Оптимизация

24.10.2020, 16:20, Разное

И еще немного об эпидемии. Только не вируса, а эпидемии безответственности, бездарности и некомпетентности.

Несколько лет назад во исполнение пресловутых "майских указов" (не тех, которые сейчас, а тех, которые тогда – впрочем, что те, что эти – они просто про воровство, так что разницы особой нет), так вот под вывеской исполнения нацпроекта "Здравоохранение" было заявлена "оптимизация" такового. На практике все вылилось, во-первых, в сокращения, а во-вторых, в структурные перестройки, абсурдные по своему содержанию. В рамках "оптимизации" в той же Москве была закрыта инфекционная больница №3 для работы с особо опасными инфекционными заболеваниями и ВИЧ, закрыты детские инфекционные больницы №№8 и 12. Вместе с ними в никуда были отправлены почти полторы тысячи врачей-инфекционистов. (Кстати, срочно построенная больница в Коммунарке – это как раз замена "выбывшей" инфекционной больницы №3)

Однако оптимизация – это не только уничтожение инфраструктуры. Это и структурный разгром здравоохранения. Инфекционные больницы были переведены в систему ОМС – то есть, их бюджетирование стало прямо зависеть от числа пациентов. Что само по себе нонсенс – инфекционные учреждения – это всегда учреждения экстренной мобилизационной готовности. Даже если инфекционных больных мало – резервы коечного фонда (и естественно, полноразмерный по штату персонал) должны быть в состоянии готовности. Однако никаких здравых мыслей на этот счет у чиновников не было, их задача – "оптичить" еще один пункт программы.

Итог виден прямо сейчас – инфекционные больницы прямо заинтересованы в максимальной заполняемости, так как получают финансирование "по головам". Отсюда, кстати, и прямая заинтересованность в манипуляциях с данными. Соответственно, власть теперь принимает решения, исходя именно из такой, искаженной и (возможно) прямо фальсифицированной статистики. Логично, что власть, будучи и без того предельно невежественной, вынуждена принимать решения, основанные на ложных данных.

В итоге имеем то, что получили. Ковид – эт о не только наведенная иллюзия. Это еще и реальный показатель того разгрома, который был устроен в ходе оптимизационных мероприятий. Причем еще до появления информации о коронавирусе вообще – в декабре 19 года – Голикова была вынуждена признавать, что "оптимизация проведена ужасно". Качество и доступность медуслуг стали гораздо хуже, чем до нее.

Я вообще не понимаю, почему происходящая сейчас тотальная катастрофа вызывает такое удивление – и Путин, и вся его бездарная камарилья не покладая рук уничтожали всё, что ещё хоть как-то теплилось. Путин принял "майские указы" – а значит, несет прямую ответственность за их результаты. Путинская вертикаль бездумно исполнила эти преступные распоряжения – и отвечает за тысячи смертей как пособник преступления. В Нюрнберге немецкие генералы пыталсь спрятаться за формулой "Я солдат, я выполнял приказ". Но трибунал счел эти объяснения недостаточными. Путинская вертикаль – точно такие же преступники, как и те, кто организовал погром и истребление здравоохранения, плоды чего сегодня и пожинаются через массовую гибель людей.