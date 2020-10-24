Названы признаки, характеризующие гениальных людей

24.10.2020, 16:18, Разное

Ученые назвали основыные признаки, которые характеризуют гениальных людей. По их словам, они отличаются не только внутренними качествами, но и внешностью.

О присутствии высокого уровня IQ говорит большой рост и длина ног. К тому же прекрасными умственными и аналитическими способностями обладают левши. Если младенцы рождаются с увеличенным размером головы (не патологическим), это также говорит об их уровне интеллекта.

Гениальные люди обычно являются тревожными. Ученые из Канады уверены, что не всегда данный признак свидетельствует о наличии психических отклонений.

Большинство таких людей склонны к употреблению спиртных напитков. Такой вывод сделали специалисты после проведения многолетнего исследования. Оказалось, что дети с высоким уровнем интеллекта при взрослении и женщины рискуют оказаться в числе алкоголиков.

Гении выбирают непривычное время для работы. Как показывает практика, им комфортнее заниматься делами ночью.