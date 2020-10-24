Благодаря обсуждению запретных тем священник стал популярным блогером

24.10.2020, 16:18, Разное

Священник Павел Островский за короткий срок смог стать популярным блогером. Набрать огромную аудиторию фанатов ему помогло обсуждение запретных тем.

С появлением и ростом влияния социальных сетей достичь популярности может едва ли не каждый человек, умеющий привлекать и удерживать внимание аудитории. Instagram благодаря своим основным функциям очень удобен для публикаций в сфере моды и шоу-бизнеса, однако, как оказалось, эта соцсеть может эффективно использоваться и для более философских тем. Популярным блогером в Instagram стал священнослужитель одного из российских храмов. Сейчас у отца Павла Островского уже более 301 тысяч фолловеров, регулярно читающих его остроумные публикации.

Именно своеобразная подача материала и юмор помогли батюшке стать блогером. Стоит отметить, что Павел Островский ведет аккаунты не только в Instagram, но и в Telegram. Личный канал в этом мессенджере добавил священнику еще почти 22 тысячи читателей. Сам священнослужитель сразу же предупреждает потенциальных читателей, что они еще неоднократно отпишутся от него, что не мешает ему вести в фотоблоге даже основы Православия. При этом среди поклонников отца Островского не только верующие люди. Есть среди них и убежденные атеисты, но и они оказались очарованы открытостью служителя церкви.

В своих публикациях он свободно обсуждает не только вопросы соблюдения тех или иных таинств служения в храмах. Он так же легко и искренне готов обговаривать вопросы, связанные с поборами в церквях, сексуальных меньшинств и тематикой гендерного равенства. При этом, согласно данным сайта Московского патриархата Русской православной церкви, Павел Островский служит настоятелем в Георгиевском храме, расположенном в Подмосковье. Как пишет «Слово и дело», отец Павел женат, у него трое детей, священник происходит из глубоко верующей семьи, сан священника был и у его предков.