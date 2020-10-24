Александра Черно заявляет, что из «Дом-2» давно ушли все нормальные семьи

24.10.2020, 16:18, Разное

Саша Черно тяжело воспринимает унижения в свой адрес на реалити-шоу «Дом-2». Участница хотела спокойно уйти за периметр, но теперь станет на защиту своего имени от придирок ведущих.

Саша Черно и Иосиф Оганесян ушли из шоу, что связывают с некоторыми факторами. Ей не нравится, что ее выставляют плохой матерью и сталкивают с Ольгой Рапунцель. Участница планировала оставить шоу позитивно, но в телеэфирах слышала оскорбления.

Выпуск «Бородина против Бузовой» поверг в шок Сашу Черно. Там обговаривали ее отношения с супругом. Ей не понравились негативные высказывания о себе, также звезда проекта никому не может позволить возвышаться за чей-то счет. Она сообщила, что все нормальные семьи уже оставили телестройку, ведь из-за постоянных скандалов стали подозревать у себя шизофрению.

Александре Черно очень горько, так как она очень хорошо относилась к проекту, изменившему ее жизнь. Она не может понять, зачем организаторы совершают подобное, ведь они знают, что было на самом деле. Супруга Иосифа Оганесяна участвовала в «Дом-2» на протяжении 4 лет и планировала уйти спокойно. Она предполагает, что подобными провокациями их хотели убрать из проекта.

Саша Черно радуется, что решилась на такой шаг и верит, что они с возлюбленным смогут сберечь отношения вне периметра. Пока семья хочет арендовать другую квартиру, Иосиф Оганесян занимается поиском работы, а Александра Черно проводит время с сыном. Также не исключают, что семья может перебраться в Красногорск к родственникам.