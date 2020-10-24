Руководитель космодрома Восточный арестован

24.10.2020, 16:08, Новости дня

Директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков арестован по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Соответствующее решение принял Благовещенский городской суд, Бобкова арестовали до 22 декабря 2020 года, передает РИА «Новости».

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ по Амурской области, региональное управление СК занимается сбором доказательств. Дело под личный контроль взял третий отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях на космодроме Восточный).

Издание «Коммерсант» сообщало, что Бобкова и главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева обвиняют в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на Восточном. По этим данным, ущерб мог составить около 500 млн рублей.

Ситуацию с новым уголовным делом по Восточному комментировали в Роскосмосе.

В ноябре 2019 года космодром Восточный вызвал гнев президента Владимира Путина. Глава государства возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов». Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что причастные к коррупционным делам на Восточном люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.