 

Байдену указали на фатальную ошибку во время дебатов

24.10.2020, 16:08, Новости дня

Пользователи Twitter обратили внимание на ошибку кандидата в президенты США Джо Байдена во время выступления на дебатах, аналогичную той, которую совершил Джордж Буш-старший на публичной дискуссии с Биллом Клинтоном в 1992 году.

Во время вопроса про изменения климата Байден поднял рукав рубашки и посмотрел на часы. Интернет-пользователи вспомнили, что за это же был раскритикован Буш-старший, впоследствии проигравший выборы, пишет Al Arabiya.

Аналитики расценили жест Байдена как гнев, беспокойство и нетерпеливость кандидата, которые могут иметь для него негативные последвия.

Дебаты Байдена и президента США Дональда Трампа в Нэшвилле были последними для кандидатов перед всеобщими выборами в США 3 ноября.



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