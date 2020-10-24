На Украине сказали, как конкурируют с Газпромом

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24.10.2020, 16:08, Новости дня

Газпром для оператора украинской газотранспортной сети является конкурентом, сообщил гендиректор ГТС Украины Сергей Макогон в интервью СМИ.

«Газпром строит обходные газопроводы вокруг Украины: «Северные потоки», «Турецкий поток». И в этом аспекте Газпром» для нас – конкурент. Более того, если Газпром запустит эти газопроводы, то мы потеряем транзит и транзитный доход. И это – самая большая угроза для оператора ГТС Украины. И мы будем бороться против этих обходных газопроводов до конца», – сообщил Макогон в интервью «Комментариям».

Он добавил, что российская компания также является клиентом и партнером украинского предприятия. «Газпром – ведущий добытчик газа в Российской Федерации и продавец в ЕС. Мы транспортируем газ для Газпрома и получаем за это плату за транзит. Поэтому Газпром для нас – очень крупный и важный клиент. Газпром еще и оператор российской ГТС, поэтому он для нас партнер как оператор системы», – отметил Макогон.

Ранее Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы.

Напомним, в первом полугодии 2020 года транзит газа через Украину снизился на 45%.

В декабре 2019 года РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет.



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