Без лести предан

24.10.2020, 16:05, Разное

Телеканалы широко отпраздновали юбилей Никиты Михалкова.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Юбилей Никиты Сергеевича Михалкова ТВ отметило как государственный праздник: показом его фильмов, фильмов о нем, многочисленными интервью с юбиляром, исполненными почтения и восторга интервьюеров перед великим современником. Достоин? Без сомнения.

Его кино (когда-то отличное), его роли уже вошли в историю отечественной культуры и последующие не всегда приглядные деяния и декларации не в состоянии «обнулить» реальные художественные достижения. Или в состоянии?

Пока в соцсетях поклонники и критики именинника ожесточенно спорили на вечную тему — совместны ли гений и злодейство? — федеральные телеканалы лишних вопросов не задавали: юбилей — не тот формат. Да и какие могут быть вопросы, если Никиту Сергеевича поздравил лично Путин — эта новость с пометкой «молния» открыла очередной выпуск «Вестей», окончательно утвердив юбиляра в статусе персоны, особо приближенной к «императору».

Впрочем, каналы, входящие в холдинг ВГТРК, запланировали обширную праздничную программу еще до верховного поздравления и награждения Михалкова звездой Героя Труда, о чем с самого начала недели предупреждали зрителей специальным анонсом. «Россия-1», «Культура», «Россия-24» — никто не остался в стороне от грядущего исторического события.

Некоторая пикантность ситуации заключается в том, что в мае ВГТРК изгнала «Бесогона» «кисти» будущего юбиляра со своего канала «Россия-24», о чем он сам рассказал в очередном выпуске авторской программы, окончательно переехавшей на YouTube. Якобы на ВГТРК ему сказали, «негоже одной государственной корпорации наезжать на другую» (Сбербанк и его главу Германа Грефа).

Общественность тогда бурно обсуждала, кто кого «сборет»: Михалков — ВГТРК в надежде на помощь Друга или руководство ВГТРК — Михалкова, возможно получившее карт-бланш от своих влиятельных кураторов.

Никита Михалков в день своего 75-летия во время встречи в режиме видеоконференции с Владимиром Путиным. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Вернувшись после летних каникул, Никита Сергеевич в новом «Бесогоне» прокомментировал отклики на случившееся, вычитанные им в разных телеграмах, инстаграмах и прочих либеральных (естественно) изданиях.

«Кстати, посмотрим, кто придет к Михалкову на 75-летие в октябре»… «Есть ощущение, что влияние его сильно уменьшилось даже за последние пять лет — по сравнению с предыдущим юбилеем»… «Михалкову снова отказано в личной аудиенции у первого лица»… «Михалкова не допускают к президенту даже в формате закрытой встречи», — выводил на экран и читал со своей характерной интонацией автор «Бесогона» особо возмутившие его цитаты. «Кто сказал, что мне отказано в аудиенции?» — вопрошал он неизвестно кого, и было понятно: обижен, уязвлен и действительно искренне озабочен, как теперь пройдет его юбилей и кто придет к нему на праздник.

Из-за новой волны пандемии уже никто никуда не идет. А праздник — вот он. По высшему разряду.

В подводке к сюжету о юбилее (хронометражем более 8 минут) ведущий «Вестей» Эрнест Мацкявичус, перечислив многочисленные достижения юбиляра, прибавил к ним и самое ценное его качество: «убежденный патриот».

Любопытно, что «Вести» и «Время» на двух главных телеканалах страны показали разные версии общения Путина и Михалкова на «удаленке», в модном, по словам Путина, режиме видеоконференции. В «Вестях» Путин сказал, что «хотел именно увидеть» юбиляра, пожелать физического здоровья и творческого долголетия «без всякого сомнения очень талантливому выдающемуся деятелю российской да и мировой культуры», после чего поднял бокал с шампанским за его здоровье.

Никита Сергеевич произвел «тот же фокус с бокалом» и с чувством ответил: «Владимир Владимирович, дорогой, вы все знаете, все понимаете. Я, поверьте, искренне, искренне предан, без лести. Ваше здоровье, мой дорогой!»

В сюжете, открывшем программу «Время», дали расширенную версию ответного благодарственного михалковского слова: «Я хочу вам подарить одну пословицу замечательную китайскую. Она очень помогает: "Кидай в меня грязь, кидай в меня камни — я река". Как это глубоко и как точно.

Потому что то, что с нами хотят сделать, и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам, — это нужно выдерживать и понимать, что мы река и нас не должно сломать. Однажды вы мне сказали, что все можно простить, кроме предательства. Я абсолютно с этим согласен. Хочу пожелать вам и себе, чтоб мы как можно реже разочаровывались в людях. Это всегда очень печально.

А насколько хватит сил мне и нашему роду, мы как служили, так и будем служить Отечеству». И в заключение уже – «без лести предан».

Произнес Никита Сергеевич вот это вот «без лести предан» без малейшей иронии и даже, кажется, с увлажнившимся от нахлынувших чувств взором. Хотя, как потомственный дворянин, пожалуй, мог бы и знать: девиз с такими словами был начертан на гербе графа Аракчеева, крайне непопулярного в обществе военного деятеля времен Павла I и его сына Александра. Именно тогда эти слова приобрели исключительно иронический и даже презрительный смысл и послужили основой для многочисленных эпиграмм и каламбуров, в том числе и такого — «Бес лести предан» (вот же ирония истории).

Появившись вечером в эфире у Владимира Соловьева, юбиляр развил мысли, конспективно высказанные им в ответном слове Путину: о том, что РФ остается сегодня единственной в мире страной, которая пытается сохранить национальные и христианские ценности, на которые посягают «потомки Данте и Гете», да и внутри родной страны «воспитывается слой людей, которые готовы открыть ворота в осажденный город». Соловьев внимал своему гостю с несвойственным ему пиететом, поддакивал: «Мы стесняемся быть патриотами» (Они!!! Стесняются! — И. П.).

В конце не очень долгой и крайне путаной беседы Соловьев особо польстил собеседнику: «Вы один из немногих людей, у которых есть возможность высказывать ваши идеи лично руководителю страны. Это не большой секрет, что вы много лет дружите, вы когда-то об этом впрямую говорили, что Путин ваш друг и вы гордитесь этим. Путин понимает остроту проблем?» Никита Сергеевич выдержал паузу (о эти фирменные михалковские паузы!) и с болью высказал почти крамольное: «Мне было бы очень печально удостовериться, что нет, не понимает. Я не хочу в это верить, потому что по многим примерам мы видели, насколько он далеко и дальновидно понимает проблемы…

Но я знаю, и ты знаешь, и президент знает, какое количество его указаний выполняется хотя бы на 80%…»

Короче, бояре никудышные, царь хороший, и надо, чтобы рядом с ним обязательно был кто-то свой, способный вовремя подсказать, как и чем живет народ.

Про кино и художественные заслуги юбиляра в эксклюзивном интервью речи не было. Серьезные люди разговаривали. Государственные. Без лести преданные.

Ирина Петровская

Обозреватель «Новой»