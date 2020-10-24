«Роскосмос» за 51 млрд рублей установит на Луне памятник советскому солдату

24.10.2020, 16:02, Разное

Госкорпорация «Роскосмос» объявила о намерении установить на поверхности Луны памятник советскому солдату-победителю. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Дмитрий Рогозин. По словам топ-менеджера, о подвиге воинов Красной армии должны знать не только на Земле, но и во всей Вселенной.

Фигуру высотой 102 метра поручено возвести скульптору Зурабу Церетели. Работа станет самой масштабной в его биографии. На постаменте будет возвышаться красноармеец, водружающий 68-метровое знамя Победы из бронзы на Рейхстаг. Внизу расположатся фигуры людей с цветами, символизирующими народы Европы, благодарные за спасение своих стран от «коричневой чумы». Предварительная стоимость создания уникального монумента 51 млрд рублей. Рядом с композицией планируется установка вечного огня. Поскольку на Луне отсутствует атмосфера, пламя будет развиваться в вакуумном колпаке. Работы по установке и подаче газа возьмёт на себя «Газпром».

Для доставки композиции на Луну начнётся строительство нового космического корабля «Красная армия», вдвое превышающего по размерам памятник. Он доставит на спутник Земли более 200 рабочих для установки памятника. Заявки на участие в экспедиции уже подали Узбекистан, Таджикистан, Киргизия.

«Не говорите, что проект слишком амбициозен и невыполним. Когда-то и в полёт Гагарина никто не верил, а я верил всегда. Уверяю вас, мы не только установим на Луне памятник, но ещё и «Бессмертный полк» там проведём, и, возможно, парад Победы», — заявил Рогозин.