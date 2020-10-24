 

Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия оскорбил грузинских военных

24.10.2020, 15:48, Новости дня

Грузинские военные требуют извинений от скандального руководителя оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» («Главный канал») Ники Гварамия, который сообщил об их связи с вооруженным ограблением «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Военнослужащий Давид Хвиблиани, попавший в число 43 заложников, был публично обвинен Гварамией в содействии преступнику, который до сих пор скрывается с полученным выкупом в 500 тыс. долларов.

«Это оскорбительно, и не только для меня, но и для всего минобороны Грузии, – сказал военнослужащий. – Это инсинуация, я намерен в правовом порядке требовать извинений».

Давид Хвиблиани сообщил, что находился в банке по личным делам, когда было совершено нападение.

«Гварамия не уважает грузинскую армию, поливает грязью наш мундир, – сказал он телекомпании «Имеди». – Без надлежащего ответа я это не оставлю».

Напомним, в июле 2019 года ведущий на тот момент грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния начал свою программу с нецензурной брани в адрес российского руководства.

Затем бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия в прямом эфире заявил, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести компаниям, продающим товары в Россию. Он был уволен с телеканала и осмеян соотечественниками.

В среду неизвестный ворвался в здание Банка Грузии в Зугдиди и взял в заложники работников и посетителей банка. Местные СМИ сообщали, что захватчик банка потребовал деньги, вертолет и гарантий безопасного выхода из здания.

Позже преступник покинул банк с тремя заложниками, удерживая людей в качестве живого щита. Среди них был начальник краевой полиции Автандил Галдава, который вел переговоры.

Захватчик скрылся в лесах. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, противоправного приобретения огнестрельного оружия и захвата заложников.

Корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси сообщал, что родственник одного из заложников, взятых в среду вооруженным преступником в банке в Зугдиди, заявил о подозрительной связи происходящего с партией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Грузинский эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Маисая оценил действия силовиков при захвате банка в Грузии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Свитолина не сумела пробиться в полуфинал выставочного турнира в Швейцарии

13.07 / Турция пообещала сохранить Айя-Софию как объект всемирного наследия ЮНЕСКО

16.10 / Крупный ТЦ в Мытищах эвакуировали из-за задымления

20.09 / У метеорологов закончились имена для обозначения атлантических штормов

17.10 / Эксперты оценили готовность США принять предложение РФ по продлению ДСНВ-3

03.10 / Рейтинг Дегтярева в Хабаровском крае резко вырос за два месяца

01.10 / “Яндекс” запустил сервис «Почта 360» с облачным интерфейсом

26.07 / Подразделениям ЛНР приказано бессрочно прекратить огонь с полуночи 27 июля

26.07 / Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

24.09 / Машинист поезда пытался вывезти из РФ золото на 143 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска