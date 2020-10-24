 

В Минске начался «гордый женский марш профессий»

24.10.2020, 15:48, Новости дня

В Минске в субботу стартовала акция оппозиции под названием «гордый женский марш профессий», на ней собралось несколько сотен человек.

Участницы митинга начали шествие от сквера Симона Боливара колонной из нескольких сотен человек, они несут плакаты, флаги, красно-белые зонтики и цветы, передает ТАСС.

Колонны движутся вдоль проспекта Независимости в строну Академии наук, движение сопровождают микроавтобусы с силовиками. В руках у женщин плакаты с надписями об их профессиях: «фармацевт», «певица» и т.д. Некоторые участницы несут плакаты с надписями «Отстоим нашу независимость», «Построим белорусский мир».

Протестующие скандируют «Жыве Беларусь», 2Забастовка», «Верым, можам, пераможам» и т.д. Очевидцы сообщают, что прошло несколько единичных задержаний.

Белорусский премьер Роман Головченко сообщал, что масштабный провластный митинг в Минске не состоялся из-за угроз возможных действий оппозиции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из соображений безопасности не поддерживает проведение в воскресенье масштабного провластного митинга в столице.

При этом сторонники белорусской оппозиции анонсировали на воскресенье очередную масштабную протестную акцию. Она приурочена к истечению срока так называемого народного ультиматума, объявленного ранее экс-кандидатом на пост президента республики Светланой Тихановской.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Foreign Affairs – США и Европа до сих пор нуждаются друг в друге

24.06 / Парад Победы на Красной площади сфотографировали из космоса

09.07 / Общество: Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

28.08 / Польша решила восстановить авиасообщение с Россией

25.08 / Figaro – горящие машины и разбитые витрины — фанаты ПСЖ устроили беспорядки на Елисейских полях после поражения их команды в финале Лиги чемпионов

10.09 / Мишустин поручил оперативно расширить программу кешбэка за туры по России

14.08 / Обманувшего британский флот лейтенанта оставят на службе из-за нехватки кадров

21.10 / Рок-группа из США использует «космические пузыри» для защиты от пандемии на концертах

24.07 / Экс-претендент на пост президента Цепкало покинул Белоруссию

21.07 / Инфекционист оценил угрозу бубонной чумы для России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска