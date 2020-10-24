Эрдоган грубо ответил Макрону на предложение создать «просвещенный ислам»

24.10.2020, 15:48, Новости дня

Турецкий лидер Тайип Эрдоган, комментируя слова французского коллеги Эммануэля Макрона о «просвещенном исламе», заявил, что тому следует лечить психику.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране – это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», – сообщил Эрдоган, передает РИА «Новости».

Ранее Макрон заявил, что нужно создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит создать «просвещенный ислам» в стране. Нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей», сказал французский президент.

Напомним, французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что молодой человек почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».