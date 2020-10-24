 

Доктор Мясников назвал время полного выздоровления пациента с COVID-19

24.10.2020, 15:17, Разное

Доктор Александр Мясников рассказал, сколько времени нужно пациенту для полного выздоровления при инфицировании коронавирусом. Существует ряд рекомендаций ВОЗ по поводу того, сколько человек должен соблюдать режим самоизоляции.
Изначально говорилось о необходимости сдачи двух тестов на COVID-19. Оба они должны были показать отрицательный результат. При этом мазок из носоглотки нужно брать с двухдневным интервалом. По словам Мясникова, в мае нынешнего года соответствующие рекомендации были изменены. Теперь после выздоровления в большинстве случаев не обязательно проводить лабораторное исследование.

Медик заявил, что около 20% пациентов могут получить положительный тест, но при этом будут здоровыми и не заразными для окружающих. Изоляция обычно прекращается, когда прошло минимум десять дней с момента появления первых симптомов заболевания. Также нужно прибавить еще три дня, когда всяческие признаки коронавируса отсутствовали.

В РФ, по данным оперативного штаба, прирост заболевших за последние сутки составил 16,521 тысячи человек. Всего в стране COVID-19 подхватили 1,497167 миллиона человек. Сообщается о 1,130818 миллиона выздоровевших и 25,821 тысячи умерших.



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