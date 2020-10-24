Данила Козловский и Ольга Зуева официально расстались

24.10.2020, 15:17, Разное

Стало известно, что актеры Данила Козловский и Ольга Зуева подали на развод. Об этом журналистам пояснил знакомый звездной пары.

По словам источника, артисты действительно решили разойтись. Они считают, что так будет лучше для всех. У Козловского и Зуевой растет общая дочь, которой сейчас восемь месяцев. Оба родителя будут принимать участие в ее воспитании.

Данила Козловский и Ольга Зуева начали пять лет назад жить под одной крышей. Примерно год пара предпочитала скрывать свои отношения. Об их официальной свадьбе ничего не говорилось. 2 марта нынешнего года актриса подарила Козловскому дочь. Девочку пара назвала Ода-Валентина. После появления ребенка на свет родители на некоторое время разъезжались.

Еще в сентябре начали появляться первые слухи о расставании пары. СМИ приписывали Даниле Козловскому роман с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной. Звездную пару заметили вместе на отдыхе в Турции.