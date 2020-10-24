«Клава Баклажан»: Клава Кока рассказала о возникновении своего творческого псевдонима

24.10.2020, 15:17, Разное

В студии Comedy Club Клава Кока объяснила возникновение своего псевдонима. Вокалистка признается, что в школьное время ее называли «Клава Баклажан».

Клава Кока еще с детских лет мечтала стать артисткой, но прозвище, прицепившееся к ней, казалось ей простым и не соответствующим международным требованиям. Из-за этого она приняла решение выбрать иной псевдоним, и ее стали называть Клавдия Кока. С таким именем артистка очень сроднилась.

Гарик Харламов, телеведущий программы, рассказ исполнительницы сразу же обратил в юмор. Он сказал, что теперь много людей «сроднились с кокой» и живут с ней вместе.

Напомним, что Клава Кока заявила о себе в 2015 году, победив на кастинге-шоу «Молодая кровь». Потом молодую вокалистку позвали в лейбл Black Star. Сегодня певица считается самой раскрученной участницей музыкальной компании.