В Госдуме отреагировали на «тайные» санкции Британии против России

24.10.2020, 15:08, Новости дня

Заявление о «негласных» мерах Британии против РФ за происшествие в Солсбери – это «нелепая игра» британских спецслужб, сообщил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Чепа заявил, что все происходившее в Солсбери покрыто тайной, которую создали сами британские власти, и сами раздули эту тему. «Более сотни обращений нашей дипломатической миссии и официальных властей было к английским службам, правительству, на которые мы не получили ни одного ответа. Поэтому остается только предполагать, что они могли очередное придумать… На самом деле, все это мифы и нелепая игра спецслужб Великобритании», – сообщил РИА «Новости» депутат.

В субботу бывший советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности и кабмина Марк Седвилл заявил в газете Times, что после инцидента в Солсбери Лондон принял в отношении РФ кроме «видимых ответных мер» «ряд других скрытых мер».По словам Седвилла, это, например, остановка «нескольких потоков незаконных денежных средств из России, а также другие действия, о которых он «не может рассказать СМИ».

Политолог Кира Годованюк в комментарии газете ВЗГЛЯД отметила, что угрозы типа «мы сделаем вам больно, но не расскажем об этом» вызывают слишком много сомнений в практическом воплощении этой риторики.