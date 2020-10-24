 

Мэр Стамбула заразился коронавирусом

24.10.2020, 15:08, Новости дня

Администрация Стамбула сообщила о заболевании коронавирусом мэра города Икрема Имамоглу.

«Тест на COVID-19 мэра Стамбула Икрема Имамоглу оказался положительным. Состояние его здоровья хорошее, он начал лечение в больнице», – написал в Twitter пресс-секретарь администрации Мурат Онгюн.

С начала пандемии в Турции выявили 358 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, из них 9 тыс. 658 летательные.

В мире коронавирус был выявлен у 42,2 млн человек, летальных случаев – 1,14 млн.



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