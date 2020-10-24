 

МИД дал оценку соглашению о перемирии в Ливии

24.10.2020, 15:08, Новости дня

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала подписанное в Женеве соглашение о прекращении огня в Ливии.

«Рассматриваем это событие как важный шаг на пути к преодолению затянувшегося острого кризиса в Ливии, налаживанию устойчивого всеобъемлющего политического диалога, имеющего конечной целью восстановление единства страны, создание дееспособных органов государственной власти, возрождение ее социально-экономической инфраструктуры. Призываем все ливийские стороны строго придерживаться достигнутых в Женеве мирных договоренностей и не допустить отката к братоубийственной междоусобице», – сказано в обращении Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

В пятницу в Женеве под эгидой ООН в рамках работы Совместного военного комитета представители Правительства национального согласия Ливии, командования Ливийской национальной армии и исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии и глава МООНПЛ Стефани Уильямс подписали соглашение о прекращении боевых действий на всей территории страны.



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